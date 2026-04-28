Eine neue Internetseite speziell für pflegende Angehörige stellt Stadt Frankenthal ab sofort zur Verfügung. Unter www.frankenthal.de/pflegende-angehörige finden Betroffene und Interessierte eine Sammlung an Informationen, die den Pflegealltag erleichtern und Orientierung in oft herausfordernden Situationen bieten soll. Hier setzt das neue Online-Angebot laut Mitteilung der Stadt an: Wissen soll erweitert und auf Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten für pflegende Angehörige aufmerksam gemacht werden, die den Alltag erleichtern – sei es im Hinblick auf die alltägliche Pflegesituation, auf den persönlichen Umgang damit, auf den Austausch mit anderen Pflegenden Angehörigen oder auf Freizeit- und Begegnungsangebote. Die Internetseite versteht sich bewusst nicht als städtisches Beratungsangebot, sondern als strukturierte Linksammlung mit nützlichen Hinweisen für Pflegende Angehörige. Nutzerinnen und Nutzer finden dort Hinweise auf weiterführende Informationsquellen, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie Institutionen, Selbsthilfeorganisationen und Interessenvertretungen. Die Inhalte der Internetseite sollen laut Stadt regelmäßig gepflegt, aktualisiert und erweitert werden.

In Frankenthal werden laut Pflegestatistik rund 85 Prozent aller Pflegebedürftigen zu Hause betreut. Etwa 69 Prozent davon – rund 1970 Menschen – werden ausschließlich privat, in der Regel durch Angehörige, versorgt. Damit leisten nach Angaben der Stadt pflegende Angehörige den größten Beitrag zur Versorgung im häuslichen Umfeld.

Weitere Informationen zum Thema Pflege und Soziales im Netz unter www.frankenthal.de/soziales.

Im Netz

Die neue Internetseite ist unter www.frankenthal.de/pflegende-angehörige abrufbar.

