Wegen Betrugs muss sich ein heute 20-Jähriger am Mittwoch vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, im Jahr 2022 und im Januar 2023 in Frankenthal Personen geschädigt zu haben, indem er über Messaging-Dienste wie WhatsApp und Snapchat Mobiltelefone zum Kauf angeboten und dann trotz Bezahlung nicht übergeben habe. Der laut einer Pressemitteilung des Gerichts mehrfach, auch einschlägig, vorbestrafte Frankenthaler soll so Einnahmen im mittleren vierstelligen Bereich erzielt haben. Der Prozess am Mittwoch beginnt um 9 Uhr im Saal 13.