Die Neugestaltung des Dirmsteiner Internetauftritts sei auf einem guten Weg. Das berichtet der Erste Beigeordnete Christian Arenth ( FWG) auf Anfrage anlässlich der jüngsten Sitzung des Kultur- und Fremdenverkehrsausschusses. Dort hat Arenth den Sachstand erläutert. Vereine und Gewerbetreibende seien dem Aufruf gefolgt, eigene Inhalte für die Website beziehungsweise eine Verlinkung zu schicken. „Und es sind aus der Bürgerschaft 16 Vorschläge für ein Dirmsteiner Logo eingegangen“, so Arenth. Besonders freut ihn, dass sich der katholische Kindergarten beteiligt habe, die Kinder hätten einen ganzen Stoß von Zeichungen eingereicht. Alle eingegangenen Entwürfe dienten der Marketingagentur Wineworlds jetzt als Hinweis darauf, in welche Richtung die Entwicklung des Gemeindelogos gehen soll. Bis zur Fertigstellung der Internetseite dauert es nach Einschätzung Arenths noch mindestens ein Dreivierteljahr.