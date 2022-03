Lange Ladezeiten und ruckelige Videos – das soll es in Frankenthaler Schulen bald nicht mehr geben. Möglichst schnell sollen nach Plänen der Verwaltung weitere Bildungseinrichtungen an das gegenüber herkömmlichen Anschlüssen deutlich leistungsfähigere Glasfasernetz angeschlossen werden. Zum Nulltarif gibt’s das natürlich nicht.

Von 19 Schulen, für deren Ausstattung die Stadt Frankenthal verantwortlich ist, hängen nach Angaben des Beigeordneten Bernd Leidig (SPD) bislang zehn am schnellen Internet per Glasfaser: die beiden Gymnasien, die Realschulen plus, vier Grund- und zwei Förderschulen. Mittelfristig möchte die Verwaltung dem Schuldezernenten zufolge, dass alle Lehrer und Schüler versorgt werden. Besonders dringlich sei dies im Fall der Berufsbildenden Schule und der Integrierten Gesamtschule Robert Schuman, sagte Leidig.

Zur Überbrückung sei an einigen Schulen, die noch konventionelle Internetanschlüsse über DSL, V-DSL oder das Kabel-TV-Netz hätten, beim jeweiligen Anbieter die Bandbreite erhöht worden, erklärte der für EDV-Themen zuständige Verwaltungsmitarbeiter Eddy Wert in der Sitzung des Schulträgerausschusses. Georg Bauer, Rektor der Grundschule Eppstein-Flomersheim, regte Messungen an. Die mit den Verträgen eingekauften Leistungen würden häufig nicht erreicht. Wert sagte, dass dies bei kupferbasierten Anschlüssen abhängig sei von der Anzahl der im Umfeld angemeldeten Nutzer und von der Entfernung zum nächsten Knotenpunkt.

Ab Juni sollen nach Darstellung von Bernd Leidig die nächsten Schritte zur Verbesserung der Situation angegangen werden. Alle Schulen nach und nach ans Glasfasernetz zu bringen, würde rund eine halbe Million Euro kosten. Mittel sollen im Nachtragshaushalt 2022 und im Etat fürs kommende Jahr eingeplant werden. Dem Beigeordneten zufolge sind für dieses Vorhaben Zuschüsse von Bund und Land „grundsätzlich möglich“.

Bislang habe sich die Stadt auf die vier Förderprogramme konzentriert, die mit dem Digitalpakt für Schulen verknüpft waren – beispielsweise die Sofortausstattung der Schulen mit Endgeräten. Für die vier Abschnitte habe es recht enge Antragsfristen gegeben. Abgeschlossen wird demnächst die ebenfalls über den Digitalpakt finanzierte Ausstattung der Schulen mit WLAN-Technik. Noch offen war die Neumayer-Schule. Dort musste allerdings erst die gesamte Elektro-Installation erneuert werden. Wie Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) in der Sitzung berichtete, wurden in dem Gebäude 14 Kilometer Stromkabel und zwölf Kilometer Datenleitung neu verlegt.