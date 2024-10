Zum Internationalen Fest laden der Beirat für Migration und Integration und die Stadt am Sonntag, 6. Oktober, von 12 bis 18 Uhr in die Innenstadt ein. Geboten werden Information, kulinarische Spezialitäten, internationale Musik- und Tanzvorträge.

Offiziell eröffnet wird das Internationale Fest um 14 Uhr auf der Bühne auf dem Rathausplatz durch Aygül Askin-Gezici, Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration, und Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG). Im Anschluss werden hier bis 18 Uhr Musik und Tänze geboten, unter anderem der Negum Al Sharq-Oriental-Tanz, ein Fächertanz, die Sporttanzgruppe Athene und Folkloretanz. In der Wormser Straße und auf dem Rathausplatz informieren Institutionen über ihr Angebot. Vertreten sind die Ahmadiyya-Gemeinde, der Verein Quantum Bildung, der Verein zu Förderung der Integration und Bildung, die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs, die Ezidische Kulturgemeinde Pfalz, das Netzwerk Turkuaz sowie die Pearl Dream Designstickerei. Das Zentrum für Arbeit und Bildung (ZAB) informiert über Integrations-Sprachkurse. Die freiwillig Engagierten der Flüchtlingshilfe informieren über die Länder Somalia, Afghanistan, Syrien, Eritrea und die Ukraine.

Am Stand des Beirats für Migration und Integration stehen die Mitglieder für Fragen und Anregungen zur Verfügung und beantworten Fragen zur anstehenden Neuwahl des Beirats am 10. November sowie über das seit August angelaufene neue Projekt „Pass(t) genau“, in dem Lotsen Hilfe bei der Einbürgerung leisten. Für das leibliche Wohl sorgen ab 12 Uhr die Kulturvereine in der südlichen Wormser Straße.