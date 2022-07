Mit klarem Votum hat sich der Beirat für Migration und Integration in Frankenthal dafür ausgesprochen, im Oktober wieder ein Internationales Fest auszurichten. Ziel der Veranstaltung, die in der Vergangenheit großen Zuspruch fand, ist es, den Austausch der verschiedenen Kulturen zu fördern, um das Zusammenleben aller Frankenthalerinnen und Frankenthaler weiter zu verbessern. Das Fest findet damit zum 29. Mal statt. Traditionell hatten sich neben den islamischen Gemeinden zahlreiche interkulturelle Vereine und Initiativen am Programm der Veranstaltung in der Innenstadt beteiligt.