Der jüdische Friedhof in Heuchelheim verdient mehr Aufmerksamkeit, findet der Leiter des Heimatmuseums. Bei einer Führung wird deutlich, warum sich das lohnen könnte.

Wer heute den jüdischen Friedhof am Ortsrand von Heuchelheim besucht, sieht 118 Grabsteine und alte Inschriften. Die Begräbnisstätte ist ein Zeugnis jüdischen Lebens in der Region, an ihr lassen sich gesellschaftliche Entwicklungen mehrerer Jahrhunderte ablesen. „Bereits 1548 wurden Juden erstmals namentlich im Ort erwähnt“, sagt Markus Wilhelm, Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins in der ehemaligen Verbandsgemeinde Heßheim, der den Internationalen Museumstag am vergangenen Sonntag zum Anlass genommen hat, an die Geschichte jüdischen Lebens in Heuchelheim zu erinnern.

„Juden, die nach Heuchelheim kamen, mussten einen Schutzbrief erwerben“, erklärt Wilhelm, der seit Kurzem Ortsbürgermeister von Großniedesheim ist. Die Gebühr dafür betrug 15 Gulden, bedeutete jedoch keine Gleichstellung. „Die Menschen verfügten nicht über volle Bürgerrechte und lebten unter eingeschränkten Bedingungen.“ Freizügigkeit existierte damals nicht. Viele Juden waren an ihren Wohnort gebunden und konnten nicht einfach umziehen. In Heuchelheim gab es nur wenige jüdische Familien, eine eigene Synagoge hatten sie nie.

Problem durch Wachstum der Gemeinde

Dennoch scheint sich ein friedliches Miteinander entwickelt zu haben. Der erste jüdische Friedhof befand sich neben dem damaligen christlichen Friedhof auf dem heutigen Kirchhof. Für Wilhelm ist das bemerkenswert: Das Zusammenleben sei dort offenbar möglich gewesen, größere Übergriffe oder Pogrome habe es in Heuchelheim nicht gegeben.

Mit dem Wachstum der Gemeinde entstand jedoch ein Problem. „Im Judentum gilt die ewige Totenruhe“, sagt der Vereinsvorsitzende und Leiter des Heimatmuseums in Heuchelheim. Anders als auf christlichen Friedhöfen werden Grabstätten nach einer bestimmten Zeit nicht neu belegt. Irgendwann wurde also zusätzlicher Platz benötigt.

Symbole erzählen Geschichten

1828 entstand deshalb der neue jüdische Friedhof am nördlichen Ortsrand. Der älteste erhaltene Grabstein stammt von 1832. Dass zwischen Anlage und erster Bestattung einige Jahre vergingen, könnte daran gelegen haben, „dass Verstorbene zunächst noch bei ihren Angehörigen auf dem älteren Friedhof bestattet wurden“, sagt Wilhelm. Das rund 1600 Quadratmeter große Gelände entwickelte sich zu einem Verbandsfriedhof: Dort wurden nicht nur Heuchelheimer, sondern auch Verstorbene aus Orten wie Großkarlbach, Laumersheim und Dirmstein beigesetzt.

Die Inschriften der älteren Grabsteine sind auf Hebräisch. Foto: Leon Ecker

Die Grabsteine spiegeln verschiedene Epochen wider. „Neben frühen Steinen mit hebräischen Inschriften finden sich auch aufwendige Steinmetzarbeiten aus späteren Stilrichtungen wie Neogotik oder Jugendstil.“ Symbole erzählen Geschichten, der Mohn zum Beispiel stehe für Schlaf und Ewigkeit, während der Davidstern als religiöses Symbol sichtbar wird, erklärt Wilhelm.

Vergänglichkeit soll sichtbar bleiben

Pfarrerin Sabine Tarasinski erläutert bei der Führung weitere Besonderheiten jüdischer Bestattungskultur. So seien die „Gräber in Richtung Jerusalem ausgerichtet“. Deutliche Unterschiede zwischen aufwendig gestalteten und schlichten Gräbern sollten vermieden werden. Vor Gott sollten keine gesellschaftlichen Unterschiede sichtbar werden.

Im Gegensatz zur christlichen Tradition sind Blumen unüblich. Grabpflege im heutigen Sinn gibt es in der jüdischen Kultur nicht. Die Vergänglichkeit des Lebens soll sichtbar bleiben. Der Friedhof wird bewusst der Natur überlassen. Statt Blumen legen Besucher Steine auf das Grabmal. Für eine Beerdigung waren mindestens zehn Männer aus einer jüdischen Gemeinde erforderlich. Da es in Heuchelheim oft nicht genügend Gemeindemitglieder gab, kamen auch Menschen aus anderen Orten.

„Angemessen an Friedhof erinnern“

1875 verließen die letzten jüdischen Bewohner Heuchelheim. Wirtschaftliche Gründe spielten eine Rolle. Wiederkehrende Missernten führten dazu, dass einige Familien nach Amerika auswanderten. Die letzte Bestattung auf dem Friedhof erfolgte laut Wilhelm 1932. Dass der Ort bis heute weitgehend erhalten blieb, erscheint rückblickend beinahe glücklich. Während der NS-Zeit musste das Gelände für einen geringen Betrag verkauft werden. Offenbar bestand aber kein Interesse an seiner Nutzung.

Die Steine auf dem Grabmal zeigen, dass jemand den Ort besucht hat. Foto: Leon Ecker

Heute gehört der Friedhof der Kultusgemeinde Rheinpfalz, die Pflege übernimmt die Ortsgemeinde Heuchelheim. Doch die Zukunft des Geländes beschäftigt die Verantwortlichen. „Wenn sich keine Menschen finden, die sich in Privatinitiative engagieren, wird der Erhalt langfristig schwierig“, sagt Wilhelm.

Ideen, wie die Erinnerungskultur im Ort gestärkt werden könnte, gibt es aber: Für einen neuen „Arbeitskreis Stolpersteine“ wurden schon erste Mitstreiter gewonnen. In unregelmäßigen Abständen soll es künftig Führungen am jüdischen Friedhof geben. Zudem werde überlegt, „im Kirchgarten angemessen an den heute verschwundenen ersten jüdischen Friedhof zu erinnern“.