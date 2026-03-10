Premiere in Frankenthal: Beim ersten Internationalen Frauenabend trafen sich Frauen aus verschiedenen Kulturen zu Film, Buffet und Austausch.

Gemeinsam lachen, gemeinsam essen, gemeinsam ankommen: Rund 200 Frauen aus vielen Nationen kamen am Sonntag, 8. März, zum ersten Internationalen Frauenabend im Frankenthaler Dathenushaus zusammen. Das neue Format der Stadt setzte am Internationalen Frauentag bewusst auf Begegnung statt auf Reden – und traf damit offenbar einen Nerv.

Die Premiere war zugleich ein besonderer Moment für die städtische Gleichstellungsbeauftragte Aisha Sadagopan, die die Veranstaltung gemeinsam mit örtlichen Frauenvereinigungen organisiert hatte. Das neue Format knüpft an das frühere internationale Frauenfrühstück an – nur dass diesmal ein gemeinsamer Kinoabend im Mittelpunkt stand.

Filmabend statt langer Reden

Statt langer Ansprachen hieß es: Licht aus, Film ab. Gezeigt wurde die Komödie „Freibad“ von Regisseurin Doris Dörrie. Der Film spielt in einem Frauenfreibad und erzählt mit viel Humor von ganz unterschiedlichen Frauen – von der streng gläubigen Muslimin bis zur selbstbewussten Influencerin, von Generationenkonflikten bis zu Fragen von Körperbild, Freiheit und Zusammenleben.

Gerade diese Vielfalt machte für viele Besucherinnen den Reiz des Films aus. Unterschiedliche Lebensentwürfe prallen aufeinander, Missverständnisse entstehen – und lösen sich oft in befreiendem Gelächter. Manche Zuschauerinnen erkannten sich in den Figuren wieder: in ihren Unsicherheiten, Eigenheiten oder kleinen Alltagskämpfen.

Gespräche und Buffet nach dem Film

Nach der Filmvorführung verlagerte sich der Abend in den kleineren Saal des Hauses. Dort wartete ein Mitbringbuffet, das sich schnell zu einem kulinarischen Streifzug durch verschiedene Kulturen entwickelte. Salate, herzhafte Teiggerichte und süße Spezialitäten aus unterschiedlichen Ländern füllten die Tische.

Für viele muslimische Teilnehmerinnen hatte das gemeinsame Essen noch eine zusätzliche Bedeutung: Der Zeitpunkt fiel mit dem abendlichen Fastenbrechen im Ramadan zusammen.

Zwischen Tellern, Gesprächen und neugierigen Fragen entstanden Begegnungen über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Frauen kamen ins Gespräch, tauschten Erfahrungen aus und stellten fest, dass sie trotz unterschiedlicher Hintergründe vieles teilen.

Premiere eines neuen Formats

Der Internationale Frauenabend war die erste Veranstaltung dieser Art in Frankenthal. Statt eines klassischen Programms mit Reden stand bewusst das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt. Der Abend zeigte, wie einfach Verständigung manchmal sein kann: ein Film, ein Tisch und gemeinsames Lachen.