Als eine Möglichkeit, kreativ zu sein und dabei Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund kennenzulernen, bieten Mehrgenerationenhaus und Integrationsdienst der Malteser einen interkulturellen Maltreff an. Immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr können Anfänger und Fortgeschrittene mit Unterstützung eines Kreativteams verschiedene Maltechniken kennenlernen. Wer Interesse an dem kostenfreien Mal-Treff hat, kann sich ab sofort im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses anmelden unter Telefon 06233 355891 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de. Das Projekt wird vom Bundesinnenministerium und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterstützt.