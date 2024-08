Zu einer Art offenen Bühne lädt das Frankenthaler Theater Alte Werkstatt (TAW) für Freitag, 16., und Samstag, 17. August, in seine Räume in der Wormser Straße ein. Die interdisziplinäre Ausstellung soll speziell jungen Künstlern aus den Bereichen Malerei, Poetry, Fotografie und Musik eine Plattform bieten.

Initiiert hat das Projekt der Frankenthaler Merlin Bolte. Der 22-Jährige absolviert seit vergangenem Sommer ein freiwilliges soziales Jahr im Theater Alte Werkstatt und hat sich die Organisation der Veranstaltung als Abschlussprojekt ausgesucht. Er möchte jungen Künstlern damit eine Bühne bieten. Im vergangenen Jahr habe er viele talentierte kreative Menschen kennengelernt. „Viele trauen sich aber nicht, selbst auszustellen oder ergreifen einfach nicht die Initiative“, hat Bolte festgestellt. Er selbst gehörte bisher ebenfalls dazu.

Seit einem Workshop im vergangenen Herbst malt Bolte minimalistische Bilder, auf denen zumeist kleine weiße Skelette auf schwarzem Hintergrund abgebildet sind. Bolte hat sie auf verschiedene Stoffe wie etwa Samt gemalt. Seine Bilder stellt er bei der Ausstellung im TAW zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor.

Von Abstraktion bis Alltag

Daneben werden an den Wänden im Theaterfoyer unter anderem die Werke der Frankenthalerin Sophie Mitrakas hängen, die ihre Bilder bereits beim Kulturclub im Gleis 4 präsentierte. Matti Pointner aus Frankenthal studiert visuelles Produktdesign und wird laut Bolte bei der TAW-Ausstellung Designformen in digitaler Drucktechnik zeigen. Der Frankenthaler Leo Weißbrod möchte extra für die Ausstellung ein abstraktes Kunstwerk anfertigen. Die beiden Fotografen Theodor Winter und Tobias Timofej werden atmosphärische Alltagsbilder beziehungsweise eine Reihe mit Gesichtern zeigen.

An beiden Tagen werden vier Poetristen auftreten; Poetrist ist eine eher weniger gebräuchliche Bezeichnung für einen Poeten, also Dichter. Die Berliner Autorin Nyura Sheva liest aus ihrer Fantasyromantrilogie „Andragal“ und die Koblenzer Singer-Songwriterin Amelie Derksen wird die Gäste musikalisch unterhalten.

Teilnehmer willkommen

Die Ausstellung ist laut Organisator Merlin Bolte offen für Jedermann, richtet sich aber vor allem an künstlerisch Interessierte, die sich gerne auch einmal selbst ausprobieren wollen. Stifte und Papier zum kreativ werden, sollen ausliegen. Die Ausstellung soll auch dem Austausch zwischen den Künstlern dienen und jungen Künstlern helfen, Gleichgesinnte kennenzulernen.

Termin

Interdisziplinäre Ausstellung am Freitag, 16., und Sonntag, 17. August, jeweils von 16 bis 22 Uhr, im Theater Alte Werkstatt, Wormser Straße 109. Interessierte junge Künstler (bis 30 Jahre), die sich an der Ausstellung beteiligen wollen, können sich per E-Mail melden an yap24@bolte.info