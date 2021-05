In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte in die Integrierte Gesamtschule eingebrochen. Nach Angaben der Polizei Frankenthal drangen sie zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in das Gebäude im Ziegelhofweg ein, indem sie eine Seitentür aufhebelten. Den Beamten zufolge brachen sie in der Schule mehrere Räume auf und durchwühlten sie. Zur Höhe des Schadens und zum von den Tätern verursachten Schaden konnten die Ermittler am Montag noch keine Angaben machen. Zeugenhinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.