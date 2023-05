Für ihre Kinder, für Inklusion und Integration machten sich am Freitagmorgen rund 50 Eltern und Erzieher in Frankenthal stark. Aufgerufen zu der Demonstration hatte die Integrative Kindertagesstätte Wiesenhüpfer in Maxdorf. Hintergrund sind die derzeit laufenden Verhandlungen über die Berechnung und Vergütung des behindertenbedingten Mehrbedarfs in diesen Einrichtungen. Dazu tagten Vertreter der vorderpfälzer Kommunen Frankenthal, Speyer, Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises am Freitag im Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation. Gastgeber war der Bezirksverband Pfalz, neben der evangelischen Kirche und der Lebenshilfe Ludwigshafen einer der freien Träger, die mit am Verhandlungstisch sitzen. Ziel der Gespräche sei eine einheitliche und grundsätzliche Regelung zur Berechnung von Leistungen und deren Vergütung in der Vorderpfalz, informiert ein Mitarbeiter des Bezirksverbands auf Anfrage. Wann mit einem Abschluss zu rechnen ist, sei offen.

Rahmenvertrag gescheitert

Parallel dazu laufen Gespräche mit den einzelnen Kommunen über einen „angemessenen Anteil“ der Träger Integrativer Kitas an Personal- und Sachkosten. Diese sind notwendig, weil die Verhandlungen über einen landesweiten Rahmenvertrag im April gescheitert sind. Ursprung der Neuregelungen ist das Kita-Gesetz des Landes und dessen Maßgabe, dass Kinder – unabhängig vom Förderbedarf – zunächst alle Anspruch auf einen Regelplatz haben. Darüber hinaus gehende Unterstützung, etwa durch Logopäden, muss im Einzelfall festgelegt werden.