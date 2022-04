Die integrative Kindertagesstätte in Eppstein wird ab Ende des Jahres allein von der Stadt Frankenthal betrieben. Bisher war die Trägerschaft zwischen der Stadt und dem Kinderzentrum in Ludwigshafen-Oggersheim geteilt. Hintergrund der Umstellung ist ein Landesgesetz, mit dem die Inklusion gefördert werden soll, indem Kinder mit und ohne Behinderung in der Regel gemeinsam betreut werden. Damit ändert sich auch die Finanzierung. Welche Auswirkungen das auf die Einrichtung in der Kirchgrabenstraße hat, ist Thema einer Anfrage der Grünen im Jugendhilfeausschuss, der am Donnerstag, 17 Uhr, im kleinen Saal des Congress-Forums tagt. Außerdem soll es laut Tagesordnung einen Bericht über den Stand der Suche nach geeigneten Flächen für Skater und Mountainbiker geben. Eine Anfrage der FWG zielt aus Anlass aktueller Fälle im Stadtgebiet auf Kriminalprävention bei Jugendlichen.