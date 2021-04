Exakt drei Monate fehlen Thomas Lebkücher, um die vier Jahre vollzumachen. Der Nordpfälzer – seit Herbst 2016 Leiter der Polizeiinspektion Frankenthal – wechselt zum 1. Juli als Chef nach Worms. „Das war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte“, nutzt er mit Augenzwinkern das berühmte Zitat aus dem Mafia-Epos „Der Pate“.

Vier bis sechs Jahre seien im höheren Dienst bei der rheinland-pfälzischen Polizei ein durchaus übliches Intervall für Veränderungen – örtlich und inhaltlich betrachtet. Für Thomas Lebküchers Abschied nach Rheinhessen haben beide Aspekte gesprochen: Die neue Dienststelle liegt ein bisschen näher an seinem Wohnort Bubenheim. Und: Zusätzlich zu den Aufgaben als Chef der Inspektion rückt der 41-Jährige auch zum stellvertretenden Leiter der Polizeidirektion Worms auf.

Tatsächlich ist der Wechsel aber gleichzeitig eine Art Rückkehr für den Polizeioberrat: Die erste Dienststelle Lebküchers nach der Ausbildung war Worms. „Insofern sind mir Örtlichkeiten und Strukturen sehr vertraut“, bekennt der Zwei-Meter-Mann. Frankenthal und seine Nachbarin in Rheinhessen ähnelten sich aus polizeilicher Sicht darin, dass Einsatzschwerpunkt die jeweilige Stadt als Zentrum der Region sei. In Worms ist eben alles ein bisschen größer: Mit 120 bis 130 Beamten ist Lebkücher für mehr Mitarbeiter verantwortlich. Im Zuständigkeitsbereich wohnen 130.000 Menschen – etwa 40.000 mehr als hier.

Schäfer sorgt für Kontinuität

Dass der Frankenthaler Inspektion mit seinem Weggang und der mit drei Jahren ebenfalls recht kurzen Amtszeit seines Vorgängers Heiko Arnd nun erneut ein Wechsel an der Spitze bevorsteht, bedauert Thomas Lebkücher. Zwar gebe der Chef organisatorisch den Ton an und setze inhaltliche Schwerpunkte. Aber: „Eine Dienststelle wird von den Beschäftigten getragen – von den 100 Mitarbeitern, die an sieben Tagen rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürger da sind.“ Am Ende sei das immer eine Teamleistung. In der Person seines Stellvertreters Achim Schäfer sieht der 41-Jährige die notwendige Kontinuität gewährleistet.

Die knapp vier Jahre seit 2016 seien spannend und dynamisch gewesen, resümiert Lebkücher. Geprägt war die Zeit seinem Empfinden nach von einem Phänomen, das den gesamten Ordnungsapparat im Land derzeit beschäftigt: „Die Polizei wird jünger.“ In Frankenthal seien fast 80 Prozent der Beamten im Wechselschichtdienst inklusive der Dienstgruppenleiter durchgetauscht worden. „Das ist eine echte Herausforderung, bei der es vor allem auf Fingerspitzengefühl ankommt“, sagt der Nordpfälzer.

Besetzung stark verjüngt

Als seine Hauptaufgabe innerhalb dieses Prozesses betrachtet es Lebkücher, den organisatorischen Rahmen zu schaffen und ein Vorbild in Sachen Kommunikation zu sein. Ein früherer Chef habe die Rolle eines Vorgesetzten so definiert: „Er sorgt dafür, dass die Mannschaft ungestört ihre Arbeit machen kann.“ Ein Beispiel dafür sei die Einführung eines neuen Schichtdienstmodells gewesen – Stichwort: gesundes Arbeiten. Oder auch das mit einem Tag der Polizei gefeierte Ende der Umbauten im Inspektionsgebäude in der Friedrich-Ebert-Straße.

Den in seiner Heimatgemeinde im Donnersbergkreis als Ortsbürgermeister auch kommunalpolitisch engagierte Lebkücher überkommt mit Blick auf den Abschied aus Frankenthal trotz der Vorfreude auf die neue Aufgabe etwas Wehmut. Sowohl in der Polizeidirektion Ludwigshafen als auch in der hiesigen Inspektion sei die Zusammenarbeit „sehr kollegial, fast schon familiär“. Besonders eindrücklich sei das bei zwei Anlässen gewesen, die Lebkücher neben dem alljährlichen Strohhutfest nennt: dem Explosionsunglück im Landeshafen Nord und bei der Beisetzung von Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl, als jeweils viele Beamte vieler Dienststellen gemeinsam im Einsatz waren.