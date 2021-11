Ein Wettbewerb um die schönste Schaufenster-Dekoration, Adventskalenderkonzerte der Musikschule und thematisch passende Stadtführungen des Altertumsvereins – diese Ideen und Veranstaltungen sollen in Frankenthals Innenstadt weihnachtliche Stimmung erzeugen.

Unter dem Titel „Frankenthaler Fensterzauber“ hat die Stabsstelle Wirtschaftsförderung nach Angaben der Verwaltung einen Wettbewerb ums schönste Schaufenster ausgerufen. Passanten können von Montag an die dekorierten Fenster der teilnehmenden Einzelhändler bestaunen und bewerten. In den Geschäften weist ein Plakat auf die Teilnahme hin.

Abgestimmt wird per Stimmzettel, der in den Läden ausliegt und dort wieder abgegeben werden kann. Zum Abschluss des Wettbewerbs werden die Stimmen ausgezählt. Wer mitmacht, hat bei einer Verlosung die Chance auf einen Gewinn. Der Pressemitteilung zufolge beteiligen sich 25 Einzelhändler an der Aktion.

Passend zum Fensterzauber bietet der Frankenthaler Altertumsverein vom 13. bis 18. Dezember täglich um 15.30 Uhr einstündige Touren mit dem Titel „Lichterglanz und Stadtgeschichte“ an, die von einem ortskundigen Gästeführer begleitet werden. Treffpunkt ist dazu am Café Ideal in der Eisenbahnstraße. Maximal zehn Personen können pro Termin teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Möglich ist sie ab 22. November, im Internet unter www.frankenthal.de/fensterzauber oder bei Julia Gandyra, E-Mail julia.gandyra@frankenthal.de, Telefon 06233 89731.

Die Musikschule lädt vom 1. bis 22. Dezember montags bis freitags jeweils um 17 Uhr zu Adventskalenderkonzerten ein. Für zehn Minuten öffnet sich ein Fenster des Hauses am Stephan-Cosacchi-Platz 1, und es ertönen zehn Minuten lang weihnachtliche Klänge.