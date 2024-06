Geht es um eine optische Aufwertung der Innenstadt und eine Steigerung der Aufenthaltsqualität, muss nicht immer am großen Rad gedreht werden. Auch mit kleineren Maßnahmen kann eine Menge bewegt werden, wenn öffentliche Geldgeber und private Investoren an einem Strang ziehen.

An diesem Punkt setzen die Verfügungsfonds an, über deren Intention und Struktur am Montagabend in der Reihe „Dialogforum Innenstadt“ im Erkenbert-Museum informiert wurde. In kleiner Runde von 15 Interessenten versuchte Thorsten Oliver Seifert, Leiter der Stabsstelle Stadtentwicklung, das Fördermodell schmackhaft zu machen. Eine Kooperation mit lokalen Akteuren sei bereits vor vier Jahren beim Bürgerbeteiligungsprozess für sinnvoll erachtet worden. „Wir stehen am Anfang eines langen Weges“, sagte Seifert. Verfügungsfonds seien dabei ein wichtiges Instrument der Städtebauförderung.

In erster Linie geht es darum, sichtbare Projekte in der Innenstadt möglichst kurzfristig zu realisieren. Grundlage sei eine Förderrichtlinie, in der auch das Bewilligungsverfahren zu regeln sei. Sie bedürfe der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, führte der Stadtentwickler aus. Man müsse dabei das Rad nicht neu erfinden, könne sich beispielsweise an Schifferstadt orientieren.

Ko-finanziertes Modell

Bei den Verfügungsfonds handelt sich um ein Kofinanzierungsmodell, das zur Hälfte aus Städtebauförderungsmitteln gespeist wird. Von diesem Anteil übernehmen Bund und Land 90 Prozent. Die andere Hälfte muss von privaten Partnern beigesteuert werden. Als mögliche Akteure schweben Seifert Industrieunternehmen, Einzelhändler, Gewerbetreibende und Kreditinstitute, aber auch Vereine vor. Verwaltet werde der Fonds von einem lokalen Gremium, der Fondsbeauftragte sollte idealerweise beim Citymanager angesiedelt werden, erklärte Seifert.

Die präsentierte Beispielliste für investive Maßnahmen „zur Stärkung der Stadtleitkultur und zur Imagebildung“ war lang. Sie reichte vom Platzieren von Blumenpyramiden und vertikalen Gärten über Lichtkonzepte für bestimmte Gebäude und das Aufstellen von Kunstwerken bis zum Folieren von Schaufenstern und der Gestaltung von Fassaden oder Stromkästen. Seifert gab die Marschrichtung für den Erfolg der Verfügungsfonds vor: „Wir müssen auf Werbetour gehen und Klinken putzen.“

Als Kooperationspartner kommt für den Experten an vorderster Front der City- und Stadtmarketingverein in Betracht. Dessen Vorsitzender Stefan Mehlis verspricht sich von dem Fonds eine große Wirkungskraft und sieht in dem Modell eine neue Chance für die Stadt. „Wir müssen alle etwas dafür tun“, betonte er.