In der Innenstadt kommt es ab Montag, 27. Februar, zu Sperrungen. Wie die Stadt mitteilt, bleiben in der Eisenbahnstraße in Höhe der Hausnummer 43 am Montag der Gehweg voll und die Fahrbahn teilweise gesperrt. Dort müssen mit einem Kran von 6 bis 17 Uhr zwei Masten demontiert werden.

An der Kreuzung von Neumayerring, Bahnhof- und Eisenbahnstraße müssen am Donnerstag, 2., und Freitag, 3., März, wegen einer Baumaßnahme der Gehweg und die Fahrbahn zum Teil gesperrt werden. Dann kann nicht mehr von der Westlichen Ringstraße aus nach rechts in die Bahnhofstraße abgebogen werden. Der Neumayerring ist, von der Westlichen Ringstraße kommend, über die Bahnhofstraße, Welschgasse und Emil-Rosenberg-Straße zu erreichen. Die Ampelanlage wird am Donnerstag, 2. März, abgestellt. Fußgänger, die den Bereich Neumayerring/Eisenbahnstraße queren wollen, müssen dafür auf die Ampel an der Kreuzung Neumayerring/Erzbergerstraße ausweichen oder den Zebrastreifen am Bahnhof benutzen.

Weil in der Heinrich-Heine-Straße 1 weiter gebaut wird, bleibt die dortige Vollsperrung bis Freitag, 3. März, bestehen und die Einbahnregelung aufgehoben. Die Zufahrt für Anwohner ist möglich. Am Dienstag, 7. März, kommt es wegen Dacharbeiten in der Jakob-Rettig-Straße 1 von 8 bis 17 Uhr zu einer Vollsperrung des Gehwegs und eines Teils der Fahrbahn. Alle aktuellen Sperrungen Netz: www.frankenthal.de/sperrungen.