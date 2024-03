Die Frankenthaler Innenstadt als Treffpunkt attraktiver machen: Das ist Ziel eines großangelegten Entwicklungskonzepts. Was genau geplant ist und wie Händler und Bürger von Fördergeldern profitieren können, dazu gibt es nun eine Veranstaltungsreihe.

Onlinehandel und verändertes Freizeitverhalten machen bundesweit Innenstädten zu schaffen. Bei ihrem Plan, einer Verödung der City entgegenzusteuern, kann die Stadt auf ein millionenschweres Bündel an Fördermaßnahmen von Land und Bund setzen. Größte Projekte des Innenstadtentwicklungskonzepts: die geplante Neugestaltung des Bahnhofsumfelds mit Bahnhofsvorplatz, Eisenbahnstraße und Zentralem Omnibusbahnhof, die Sanierung und Neukonzeption des Erkenbert-Museums sowie der Ausbau der Carl-Theodor-Straße, Elisabethstraße, des Parkplatzes vor dem Dathenushaus und des Teilstücks der Kanalstraße neben der Zwölf-Apostel-Kirche. Für kreative Ideen zur Nutzung leerstehender Läden gibt es ebenso Unterstützung aus Mainz wie für Hausbesitzer, die in ihre Innenstadtimmobilie investieren wollen.

Um die geplanten Projekte vorzustellen, startet die Verwaltung kommenden Montag, 25. März, eine achtteilige Veranstaltungsreihe. Immer montags um 18 Uhr lädt sie im Erkenbert-Museum zum Austausch zu einzelnen Themen ein. Zielgruppe sind Bürger, Immobilienbesitzer, Einzelhändler und Gastronomen, „die an der Entwicklung Frankenthals und besonders ihrer Innenstadt interessiert sind“, wie es in der Einladung heißt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zum Auftakt geben die Verantwortlichen laut Pressemitteilung einen Überblick über städtebauliche Maßnahmen und erläutern das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (Isek). Ein angedachtes Leerstandskataster für Gewerbeflächen und die sogenannte Pop-up-Börse, bei der Ladengeschäfte unter anderem an Künstler und Selbstständige vermittelt werden, werden am 8. April vorgestellt. Die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds ist Thema am 22. April, Sanierung und Neukonzeption des Erkenbert-Museums stehen am 6. Mai auf der Agenda. Dabei soll neben dem inhaltlichen Konzepts des stadtgeschichtlichen Hauses auch ein Zeitplan bis zur Wiedereröffnung nach dem Umbau vorgelegt werden.

„Innenstadt Impulse“ heißt das Förderprogramm, mit dessen Hilfe die Stadt nach Auskunft der Stabstelle Wirtschaftsförderung eine „Marke Frankenthal“ entwickeln und für zwei Jahre eine oder mehrere Immobilien in zentraler Lage anmieten will, um sie Selbstständigen, Kreativschaffenden, Künstlern und Unternehmen kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Die Räume sollen außerdem für Veranstaltungen der Verwaltung selbst, etwa für Vorträge, Präsentationen oder Gremiensitzungen, aber auch für externe Mieter zur Verfügung stehen.

Steuervorteile für Hausbesitzer

Weitere Informationen dazu soll es am 13. Mai geben. Wie man als privater Hausbesitzer bei der Modernisierung seines Gebäudes von Zuschüssen und Steuervorteilen profitieren kann, stellen die Verwaltungsexperten am 27. Mai vor. Der „Aktionsplan Sauberes Frankenthal“ ist Thema am 10. Juni. Zum Abschluss der Reihe am 24. Juni geht es um lokale Kooperationsmöglichkeiten beim City- und Stadtmarketing.

Die nachhaltige und zukunftsorientierte Innenstadtentwicklung sei eine besonders wichtige Aufgabe von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bürgerschaft, die nur gemeinsam im Dialog gelingen könne, wirbt Oberbürgermeister Nicolas Meyer um eine rege Beteiligung an dem Dialogformat.

Noch Fragen?

Mehr Informationen zur Veranstaltung und allen Projekten gibt es auf der Homepage www.frankenthal.de/mitreden zu finden.