Einen Workshop zur Selbstverteidigung in Gefahrensituationen bietet die Stadt in der Sporthalle am Kanal an. Der Kurs geht von der Frage aus: Wie verteidigen sich blinde Menschen in Gefahrensituationen? Er richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung sowie an Kinder und Jugendliche und verbindet praktische Selbstverteidigung mit Einblicken in den Alltag von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Geleitet wird der Kurs von dem blinden Kampfkunstmeister Marco Beyer aus Marburg. Er vermittelt eine praxisnahe Kombination aus hocheffizienten, kraftlosen und kontrollorientierten Techniken des Jû Jûtsu, so die Stadt. Die Übungen basieren auf einfachen Hebelgesetzen, sind leicht erlernbar und orientieren sich an realistischen Alltagssituationen. Ziel ist es, Selbstvertrauen zu stärken und Handlungsmöglichkeiten in Gefahrensituationen aufzuzeigen.

Neben den praktischen Übungen berichtet Marco Beyer auch aus seinem persönlichen Alltag und seinen langjährigen Erfahrungen im Bereich Selbstverteidigung. Ergänzt wird der Workshop durch Erfahrungsberichte von Menschen mit Behinderungen, so die Stadt.

Eine Besonderheit des Kurses sind Simulationsbrillen für verschiedene Augenerkrankungen. Sie ermöglichen den Teilnehmenden, unterschiedliche Sehbeeinträchtigungen selbst zu erleben und schaffen ein besseres Verständnis für die Herausforderungen sehbehinderter Menschen im Alltag.

Veranstaltet wird der Workshop von der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung in Kooperation mit Blindai Dô Marburg.

Info

Samstag, 16. Mai, 10 bis 14 Uhr, Sporthalle am Kanal. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte bequeme Sportkleidung, Sportsocken, Sportschuhe sowie Getränke und eine kleine Verpflegung mitbringen. Um Anmeldung wird gebeten unter E-Mail behinderung@frankenthal.de oder telefonisch unter 06233 89-663. Referent Marco Beyer ist unter info@blin-dai-do.de zu erreichen.