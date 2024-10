Der Bürgerinitiative Ziegelhofweg stößt sich an der Erklärung des Begriffs „doppelte Innenentwicklung“, wie er im „Zur Sache“ zu unserem Bericht über das Bauprojekt in der Sterngasse (21. Oktober) verwendet wurde. Unter doppelter Innenentwicklung ist nach Auffassung der Vorsitzenden Karin Huth nicht zu verstehen, dass bereits versiegelte Flächen zuerst zu bebauen und die Freiflächen danach. Doppelte Innenentwicklung gehe vielmehr zwei Zukunftsthemen parallel an: Wohnraum schaffen auf versiegelten, bebauten und untergenutzten Brachflächen, möglichst mit Entsiegelung um den Baukörper herum. Darüber hinaus sollen vorhandene Grünflächen nicht bebaut, sondern erhalten und weiterentwickelt werden. „Beides muss gleichzeitig, also doppelt gedacht werden“, betont Huth. Städtisches Grün sei ein schützenswertes Gut. „Es macht unsere Stadt widerstandsfähiger gegen Hitze und Starkregen, ist positiv für das Stadtklima und Grundlage für Biodiversität und Artenschutz. Ein wichtiger Bestandteil der Anpassung an die Klimafolgen und die Erhaltung der Lebensqualität.“ Frankenthal solle deshalb froh sein, dass es die Wiese im Ziegelhofgebiet gibt. Zudem sei die Wiese mit Bebauungsplan festgesetzt und rechtlich geschützt als Parkanlage. „Das ist 2012 einstimmig vom Stadtrat beschlossen worden“, schreibt Huth in einer Stellungnahme. Es gebe kein Baurecht für eine Bebauung mit Gebäuden, sondern eine Festsetzung für den Erhalt der Wiese.