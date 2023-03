Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 25 Jahren organisiert eine Gruppe kulturbegeisterter Gemeindemitglieder um Diakon Ralf Zeeb unter dem Namen KuKuK (Kunst, Kultur und Kirche) Veranstaltungen in den Räumen des Ökumenischen Gemeindezentrums (ÖGZ) Pilgerpfad. Das nächste Konzert steht am Samstag, 11. Juni, 19.30 Uhr, an. Klezmers Techter zeigen, dass tiefe Melancholie und überschäumende Lebensfreude nah beieinander liegen.

„Ava Olam“, das „Geheimnis des Klangs“, heißt das neue Programm des Trios. Dabei wollen Gabriela Kaufmann (Klarinette, Bassklarinette), Almut Schwab (Akkordeon,