Die 1950er- und 60er-Jahre waren in den meisten Städten geprägt vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch auch in dieser schwierigen Zeit gab es Kunst am Bau. Über die Jahre sind viele dieser Werke in Vergessenheit geraten oder ganz verschwunden. In Worms werden sie jetzt in einem Kataster umfangreich dokumentiert.

Kunst am Bau wird von Passanten oft übersehen. Insbesondere dann, wenn es sich nicht um raumgreifende Skulpturen handelt, sondern um flache Wandgemälde, Reliefs oder Mosaike an einer Hausfassade.