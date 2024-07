Wegen versuchten Mordes muss sich ein 23-jähriger Mann aus Syrien ab 30. August vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Als Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal soll er im September 2023 einen Beamten niedergestochen haben. Um aus der Haft zu entkommen, habe der 23-Jährige den JVA-Mitarbeiter mit einem etwa zehn Zentimeter langen, scharfkantigen Bruchstück eines Esstellers seitlich in den Hals gestochen. Dass die Verletzung laut Staatsanwaltschaft nicht akut lebensbedrohlich gewesen war, sei dem bloßen Zufall geschuldet gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Bei seinem anschließenden Fluchtversuch soll der Angeklagte einen weiteren Justizvollzugsbeamten verletzt haben. Bereits vor der Tat in Frankenthal und auch danach soll der junge Syrier in anderen Haftanstalten mehrfach Beamte angegriffen und verletzt haben. Der Angeklagte ist laut Gericht einfach, nicht einschlägig vorbestraft und befindet sich in anderer Sache in Strafhaft. Zu den Tatvorwürfen von September hat er sich bislang nicht eingelassen. Das Verfahren, für das bis Jahresende zehn Fortsetzungstermine angesetzt sind, findet laut Gericht unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.