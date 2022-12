Beim „Wirtschaftsforum“ der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz war Ingo Zamperoni am Freitag der erste Gastredner nach zweijähriger Corona-Pause. Vor mehr als 400 Besucherinnen und Besuchern im Großen Saal des Congress-Forums sprach der „Tagesthemen“-Moderator über „Die Welt im Umbruch“.

Wie die Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz mitteilen, war Zamperoni bereits 2020 und 2021 als Gastredner beim Wirtschaftsforum vorgesehen. „Fortschritt, Demokratie und Meinungsfreiheit sind kein Automatismus, sondern anfälliger und weniger selbstverständlich als wir vor Kurzem noch gedacht haben“, betonte Zamperoni. „Wir werden uns künftig viel mehr einbringen müssen – Demokratie gibt es nicht umsonst.“

Guter Journalismus sei wichtiger denn je, befand der gebürtige Wiesbadener. Als Journalist motiviere es ihn, in der aktuellen Krisensituation Orientierung zu bieten, einzuordnen und „zu helfen zu begreifen“. Wobei man die Dinge nicht nur durch eine bestimmte Brille betrachten dürfe, so Zamperoni. „Guter Journalismus und eine Agenda zu haben, schließen sich im Nachrichtenjournalismus aber nicht komplett aus.“

„Beschleuniger für Energiewende“

Im Gespräch mit Moderatorin Bernadette Schoog befand der Journalist, der auch als Honorarprofessor an der Hochschule der Medien in Stuttgart tätig ist, „dass in jeder Krise auch eine Chance steckt“. Hierzu gehöre unter anderem die durch den russischen Angriff auf die Ukraine gewachsene Einsicht in die Notwendigkeit einer Modernisierung und besseren Ausstattung der Bundeswehr.

„Der kalte Entzug vom billigen Gas kann bei uns auch als Beschleuniger wirken – für eine schnellere Energiewende, eine Dekarbonisierung, die uns als Land wieder zu einem Vorreiter für Zukunftstechnologien machen kann“, erklärte Rudolf Müller, Vorstandssprecher der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz. Er betonte: „Unternehmertum und Forschergeist brauchen Freiheit und stabile rechtliche Rahmenbedingungen – und da haben die Demokratien einen deutlichen Standortvorteil gegenüber allen Autokratien.“