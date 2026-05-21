Wenn Biber lesen könnten, würden sie sich über den Willkommensgruß am Altrhein in Bobenheim-Roxheim freuen. Dort klärt jetzt eine Infotafel über die geschützte Tierart auf.

Es ist „nur“ eine Tafel, wie man sie häufiger in Wald und Flur findet, wenn dort über heimische Pflanzen und Tiere informiert wird. Doch mit dem großen Schild, das am Mittwoch am Vorderen Roxheimer Altrhein, auf dem Pfadabschnitt zwischen Silbersee-Kiosk und Rialto-Brücke, enthüllt wurde, hat es eine besondere Bewandtnis. Es darf als die dringende Bitte dreier Naturschutzvereine verstanden werden, den Europäischen Biber, der sich gerade pfälzische Lebensräume zurückerobert, nicht gleich wieder zu bekämpfen.

Mitglieder des örtlichen Naturschutz- und Heimatpflegevereins und des BUND sowie der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) stehen noch unter Schock, weil die obere Naturschutzbehörde SGD Süd dem Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach erlaubt hat, großflächig gegen als problematisch eingestufte Biberdämme vorzugehen. Die Freunde des Nagers sagen: Das kommt einer Zerstörung von Revieren gleich.

Biber seit 15 Jahren in Bobenheim-Roxheim

Ewald Marx, dem Vorsitzenden des Bobenheim-Roxheimer Naturschutzvereins, ist der streng geschützte Europäische Biber (Castor fiber) ans Herz gewachsen, seit er in der Roxheimer Gewässerlandschaft vor 15 Jahren erstmals dessen Spuren entdeckt hat. Heute ist Marx ehrenamtlicher Mitarbeiter des von Stefanie Venske geleiteten rheinland-pfälzischen Biberzentrums und wird nicht müde, die ökologischen Vorteile der Biberbauwerke aufzuzeigen – zum Beispiel für den Erhalt des Grundwasserspiegels.

Der Europäische Biber war im 19. Jahrhundert beinahe ausgestorben. Foto: Patrick Pleul/dpa

Am Mittwochnachmittag auf dem Altrheinpfad freut sich Marx über den recht großen Beistand. Vertreter der genannten Vereine und der Gemeinde sind gekommen, Schüler der Rheinschule samt Rektor und Gitarre sowie Zimmermeister Johannes Brandt, der die Infotafel ehrenamtlich mit einer stabilen Holzumrahmung wetterfest gemacht hat.

Andacht vor Fröschen und Kuckuck

Ein Zeichen für den Biber als „Schöpfungsgeschenk“, wie Marx gerne sagt, setzt auch der katholische Pfarrer Markus Hary. Er trägt eine Stola, die so bunt ist wie der Regenbogen über der Arche Noah, und liest aus der Bibel: aus dem ersten Buch Mose, der Schöpfungsgeschichte. Mit Fürbitten und Vaterunser wird Harys Beitrag ein kleiner Freiluftgottesdienst, begleitet vom Quaken der Frösche und den Rufen des Kuckucks.

An einer Stelle am Roxheimer Altrhein, wo eine Biberfamilie ihre Spuren hinterlassen hat, ist die Lehrtafel aufgestellt worden. Foto: Waltraud Werdelis

Stefanie Venske bedankt sich bei Ewald Marx mit einer Flasche Wein, die „Bibers bester Tropfen“ heißt, und sagt: „Wir sind froh um jeden, der ein Herz für den Biber hat.“ Marx wiederum wünscht sich, dass „diese erste Biber-Infotafel im Rhein-Pfalz-Kreis“ nicht die letzte sein möge. „Es wäre toll, wenn es andere Kommunen ebenso machen würden.“

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