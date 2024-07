Die Gemeindeschwestern plus Maria Bachmann und Gülsah Davarci, die im Stadtgebiet und in den Vororten Beratung für Senioren anbieten, informieren am Freitag, 12. Juli, von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt über ihre Arbeit. Zu finden sind sie laut Mitteilung in der Speyerer Straße vor der Fielmann-Filiale. Insbesondere betagte Menschen, die noch keine Pflege benötigen, aber nicht mehr alles problemlos alleine meistern können, beraten sie über mögliche Hilfsangebote. Erreichbar ist Bachmann unter Telefon 06233 89441 oder per E-Mail an maria.bachmann@frankenthal.de, Gülsah Davarci unter Telefon 06233 89950 oder per E-Mail an guelsah.davarci@frankenthal.de.