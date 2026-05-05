Zum Informations- und Aktionstag zur Kindertagespflege mit Familienangeboten und Flohmarkt laden die Stadt und das Mehrgenerationenhaus am Samstag, 9. Mai, ein.

Zwischen 10 und 14 Uhr erhalten interessierte Eltern und Familien laut Ankündigung umfassende Einblicke in die Kindertagespflege und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den Fachkräften. Parallel dazu können Eltern von 10 bis 13 Uhr über den Kinderkramflohmarkt auf dem Gelände des Mehrgenerationenhauses schlendern – mit Ständen, Kaffee und Kuchen sowie einer Hüpfburg. Bei Regen findet der Flohmarkt nicht statt, informiert die Stadt.

Das Familienbüro der Stadtverwaltung informiert gemeinsam mit Frankenthaler Kindertagespflegepersonen bis 14 Uhr über Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, insbesondere im U-Bereich. Vorgesehen sind Informationen zu Form, pädagogischem Alltag, Voraussetzungen, Qualifizierungsmöglichkeiten sowie Kosten und Finanzierung. Vor Ort stehen Julia Jopp (Verwaltung, Finanzierung/Kostenbeteiligung), Yasmin Jahn (Beratung und Vermittlung) und Laura Wodarz (Qualifizierung und Fortbildung) als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung; individuelle Beratungstermine können vereinbart werden.

Individuellere Förderung der Kinder

Zum Hintergrund: Kindertagespflege ist laut der Mitteilung eine familiennahe Betreuungsform, in der eine Tagesmutter oder ein Tagesvater in der Regel bis zu fünf Kinder betreut, vorausgesetzt mit einer Pflegeerlaubnis des Jugendamtes. Kleine Gruppen bieten besonders für Kinder unter drei Jahren individuelle Förderung und eine feste Bezugsperson. Als Angebot der öffentlichen Jugendhilfe ist sie für Eltern in der Regel nicht teurer als eine Kindertageseinrichtung. Die Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“ läuft vom 4. bis 10. Mai und wird zum siebten Mal vom Bundesverband für Kindertagespflege koordiniert.

Noch Fragen?

Weitere Informationen stehen unter www.frankenthal.de/mgh und www.frankenthal.de/kinderbetreuung bereit.

