Fragen rund um die Biotonne beantwortet der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) nach eigenen Angaben am Dienstag, 10. Mai, 8 bis 12 Uhr, auf dem Rathausplatz und am Freitag, 20. Mai, 13 bis 17 Uhr, im Wertstoffcenter im Starenweg. Die beiden Infostände seien Teil der bundesweiten Aufklärungskampagne „#wirfuerbio“, der sich der EWF angeschlossen hat. Deren Ziel sei es, den Plastikanteil im Biomüll zu minimieren. Je weniger davon in der Tonne lande, desto hochwertiger sei die aus Bioabfall gewonnene Komposterde. Teil der Kampagne sind auch Aufkleber, die ans korrekte Befüllen der Tonne erinnern und an alle Haushalte verteilt wurden. Informationen zur Mülltrennung im Internet unter www.frankenthal.de/ewf und zur Kampagne „#wirfuerbio“ unter www.wirfuerbio.de/ewf. Unterdessen lädt der für den EWF zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) am Dienstag, 10. Mai, von 14 bis 16 Uhr zu einer Bürgersprechstunde ein. Themen können dabei Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Abwasser und Friedhofswesen sein. Die Sprechstunde findet im Aufenthaltsraum des Verwaltungsgebäudes (Ackerstraße 24) statt. Anmeldung im Sekretariat, Telefon 06233 89204.