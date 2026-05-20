Für ältere Bürger gibt es am Dienstag, 2. Juni, 16.30 Uhr, einer Informationsveranstaltung im Altera-Senioren-Domizil, Schraderstraße 47. Laut Ankündigung halten Experten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz einen Vortrag zum Thema „Betrug am Telefon und Trickbetrug an der Haustür“. Die ehrenamtlichen Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren der Stadt sind ebenfalls vor Ort und beantworten Fragen. Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Senioren, sondern auch an deren Angehörige und weitere Interessierte. Ziel sei es, über gängige Betrugsmaschen aufzuklären, das Sicherheitsbewusstsein zu stärken und Tipps zum Schutz vor Kriminalität zu geben, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung bis Freitag, 29. Mai, unter Telefon 06233 3465510 oder per E-Mail an ergo@altera-frankenthal.de wird gebeten.