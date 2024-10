Die beiden „Gemeindeschwestern plus“ in Frankenthal, Maria Bachmann und Gülsah Davarci, bieten seit einem Jahr Beratung für Senioren an, die noch keine Pflege benötigen, aber Unterstützung im Alltag brauchen. Am Dienstag, 29. Oktober, von 10 bis 12 Uhr, stellen sie sich und ihr Angebot wieder an einem Infostand auf dem Wochenmarkt in der Speyerer Straße, in Höhe von „Fielmann“, vor. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Ein weiterer Infostand der „Gemeindeschwestern plus“, der letzte für das Jahr 2024, ist an gleicher Stelle für Freitag, 15. November, von 9 bis 11 Uhr geplant. Diese Termine sind auch im städtischen Veranstaltungskalender unter www.frankenthal.de/events zu finden.