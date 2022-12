Fotovoltaikanlagen am Balkon sind eine Möglichkeit für Mieter, Solarstrom zu nutzen. Doch für viele Bürger sei es schwierig, die notwendigen Informationen zu bekommen. Deshalb will die Stadt jetzt ein Infoblatt für den Einsatz von Balkon-Fototovoltaikanlagen erstellen.

Der Flyer ist eine Forderung der neuen Arbeitsgruppe „Klimaschutz in Frankenthal“, die Ende November das erste Mal getagt hat. Ziel sei es, Vertreter unterschiedlicher Gruppen und Vereine an einen Tisch bringen, um Möglichkeiten, Ideen und Probleme in Sachen Klimaschutz gemeinsam zu besprechen. Unter den rund 30 Teilnehmern waren neben der Klimamanagerin Priska Kramer und Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) sowie weiteren Verwaltungskräften und dem Citymanager Vertreter der Parteien, der Stadtwerke, des Sportkreises sowie der Beiräte für Migration und Integration und der Menschen mit Behinderung. Von den Schulen beteiligten sich laut Pressemitteilung das Albert-Einstein-Gymnasium und die IGS Robert-Schuman-Schule an der Hybridsitzung. Außerdem diskutierten die Klimaaktivisten von Fridays for Future und Parents for Future sowie Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) mit.

Der Vorschlag der Initiative Parents for Futur, Frankenthal sollen sich am Wattbewerb, einem Städtewettbewerb, der den Ausbau von Fotovoltaikanlagen voranbringen soll, beteiligen wurde laut Stadt von allen Anwesenden befürwortet. Für die Bearbeitung der Themen Windkraft, Wärmewände, Energiesparen, Stadtklima und Mobilität sollen Untergruppen gebildet werden. Die erarbeiteten Projekte sollen dann in die Kategorien kurzfristig, mittelfristig und langfristig eingestuft werden. Auch Beispiele für den Klimaschutz in anderen Kommunen würden hier herangezogen. Das nächste Treffen der AG ist für Januar 2023 geplant. Infos gibt es auch im Netz unter www.frankenthal.de/klimaschutz.