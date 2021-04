Baustelle am nördlichen Ortseingang von Frankenthal: Dringende Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke sind nach Angaben der Stadtverwaltung der Grund für eine Sperrung der Kreuzung Wormser Straße/Industriestraße am kommenden Samstag und Sonntag, 24. und 25. April. Der Mitteilung zufolge ist dort die Fahrbahn aus Richtung Bobenheim-Roxheim betroffen. Auch auf den Verkehrsfluss in der Industriestraße wirken sich die Arbeiten aus: Der Verkehr aus Norden kann aus der Wormser Straße nach rechts in die Industriestraße jederzeit abbiegen. Aus Richtung Süden sei die Einfahrt zum Gewerbepark Nord nicht möglich. Richtung Innenstadt muss der Verkehr einspurig geführt werden. Die Industriestraße ist für die Dauer der Sanierung eine Sackgasse; eine Ausfahrt in die Wormser Straße ist nicht möglich. Es werde eine Umleitung über Siemensstraße, Nordring und Wormser Straße umgeleitet.