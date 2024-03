Weil die Asphaltdecke erneuert wird, sind in der Industriestraße, Ecke Wormser Straße, bis Freitag, 22. März, der Gehweg und die Fahrbahn voll gesperrt. Darüber informiert die Stadtverwaltung am Montag. Während der Bauarbeiten sei sowohl die Einfahrt in die Industriestraße (von der Wormser Straße kommend) als auch die Ausfahrt aus der Industriestraße auf die Wormser Straße nicht möglich. Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert. Während der Arbeiten sei mit Behinderungen zu rechnen.