Die Industriestraße im Gewerbegebiet Nord bleibt an der Ecke zur Zeppelinstraße bis Freitag, 16. Dezember, zum Teil gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, muss dort ein Wasserschieber repariert werden. Außerhalb der Arbeitszeiten, also montags bis donnerstags ab etwa 16.15 Uhr und freitags ab 13.15 Uhr werde der Tiefbaugraben mit einer Stahlplatte abgedeckt. Eine Durchfahrtbreite von 3,50 Meter bleibe vorhanden, schreibt die Verwaltung. In der Franz-Xaver-Richter-Straße im Westen der Stadt sind die seit Oktober andauernden Kranarbeiten noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund bleibt die aktuelle Fahrbahnteilsperrung in Höhe der Hausnummern 10 bis 12 noch bis zum 31. Januar 2023 bestehen. Die Durchfahrt bleibt möglich, allerdings ist der dortige Spielplatz weiterhin nur über die Anton-Filz-Straße begehbar. In beiden Straßen sei während der Arbeiten mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung mit und bittet um Verständnis.