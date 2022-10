Wegen Arbeiten am Glasfasernetz kommt es in der Industriestraße und Robert-Bosch-Straße in der Zeit von Montag, 17., bis Freitag, 21. Oktober, zu Sperrungen. Betroffen ist laut einer Mitteilung der Stadt in der Industriestraße der Bereich an der Kreuzung mit der Zeppelin- und Robert-Bosch-Straße. Damit der Verkehr dort weiter in alle Richtungen laufen kann, wird eine Baustellenampel in Betrieb genommen. Von Montag, 24., bis Donnerstag, 27. Oktober, wird zudem die Robert-Bosch-Straße in Höhe der Industriestraße voll gesperrt. Anlieger können von der Beindersheimer Straße aus bis zur Baustelle zufahren.