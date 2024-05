Da die Tiefbauarbeiten an der Industriestraße, Ecke Zeppelinstraße noch nicht abgeschlossen werden konnten, wird die bestehende Einbahnstraßenregelung in der Industriestraße verlängert. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, bleiben der Gehweg und die Fahrbahn auf Höhe der Höhe der Siemensstraße teilweise gesperrt, damit der Wassersperrschieber gefahrlos erneuert werden kann. Während der laufenden Arbeiten wird die Einbahnstraßenregelung bis an diese Stelle erweitert. Die Zufahrt auf die Industriestraße von der Siemensstraße kommend ist nur in Richtung Kreisel (Carl-Benz-/ Beindersheimer Straße) möglich. Die Einbahnstraßenregelung in der Industriestraße soll bis einschließlich Freitag, 24. Mai, bestehen bleiben. Für die Dauer der Maßnahme ist die Einfahrt in die Industriestraße von der Carl-Benz-/ Beindersheimer Straße kommend nur bis zur Carl-Zeiss-Straße möglich. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Verwaltung bittet um Verständnis für die während der Arbeiten unvermeidlichen Behinderungen.