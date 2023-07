Den an einer Waschanlage in der Adam-Opel-Straße (Industriepark Nord) aufgestellten Snackautomaten haben Unbekannte nach Angaben der Polizei Frankenthal in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag aufgebrochen und ausgeräumt. Den Beamten zufolge machten sich drei Täter gegen 0.30 Uhr mit Werkzeugen und „körperlicher Gewalt“ an dem Gerät zu schaffen und entwendeten deren Inhalt. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise zu dem Zwischenfall. Kontakt: Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.