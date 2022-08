Mit seinem einstimmigen Votum hat der Stadtrat den Weg frei gemacht für ein Bauvorhaben in der Siemensstraße. Auf einem aktuell als Parkplatz und Lagerfläche genutzten Grundstück im Norden des Pfalzwerke-Geländes im Industriepark Nord will die Lincon AG einen neuen Betriebsstandort für LPN Tiefbau errichten. Das soll nun ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ermöglichen. Der bisherige Betriebsstandort in der Rudolf-Diesel-Straße war der zur Pfalzwerke-Gruppe gehörenden Baufirma mit Erweiterungsplänen zu klein. Grünen-Stadtrat Gerhard Bruder erinnerte an die in dem Gebiet geltenden Bestimmungen zur Begrünung, die er angesichts des Klimawandels für „überlebensnotwendig“ hält. Demnach müssen mindestens 20 Prozent der Fläche unversiegelt bleiben, um dort Bäume, Sträucher und artenreiche Gräser zu pflanzen. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) räumte ein, dass man im Industriepark Nord in Sachen Grünanteil ein „Vollzugsdefizit“ habe und kündigte an, bei dem Vorhaben von Lincon auf die Umsetzung des Baurechts zu achten.