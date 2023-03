Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser hat nach eigenen Angaben im Gewerbepark Frankenthal-Nord inklusive der Industriestraße das Glasfasernetz ausgebaut. In den ersten beiden Monaten des Jahres sei die neue Infrastruktur aktiviert worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Anbieters. Im genannten Bereich ansässige Firmen könnten Bandbreiten bis zu 10 Gigabit pro Sekunde nutzen. „Der Zugang zu einer modernen und zuverlässigen Internetverbindung sowie die dafür nötige Netzinfrastruktur sind Standortfaktoren, deren Bedeutung immer weiter zunimmt“, sagt Isabelle Scherer, Managerin für kommunale Kooperationen bei Deutsche Glasfaser. Mit den neu erschlossenen Gewerbegebieten in Frankenthal sei die Gruppe in über 30 Kommunen in Rheinland-Pfalz vertreten, in mehr als 200 Orten würden Ausbauprojekte geplant oder liefen bereits.