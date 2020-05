Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf eine neue Messgröße verständigt, die Grundlage von Entscheidungen während der Corona-Pandemie sein soll: die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Steigt dieser Wert in Landkreisen und kreisfreien Städten über 50 droht die Rückkehr zu stärkeren Einschränkungen. Von dieser Zahl sind Frankenthal und die angrenzenden Kommunen aktuell weit entfernt. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium nennt für Frankenthal den rechnerischen Wert von sechs bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden 14 Tage. Im Kreis Bad Dürkheim liege die Zahl bei fünf und im Rhein-Pfalz-Kreis bei vier. In den regionalen Infektionszahlen ist seit Tagen wenig Bewegung: Für Frankenthal gibt das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises 41 Covid-19-Erkrankungen an. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 210 Fälle und im Kreis Bad Dürkheim 317. Zwischen 80 und 88 Prozent der Corona-Patienten sind inzwischen wieder genesen. An den Folgen der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit sind in Frankenthal zwei, im Rhein-Pfalz-Kreis vier und im Kreis Bad Dürkheim zwölf Menschen gestorben.