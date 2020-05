Weil er in Schlangenlinien über die Mörscher Straße in Frankenthal fuhr, fiel ein junger Radfahrer am frühen Sonntagmorgen der Polizei auf. Ein Alkoholtest ergab, dass der 24-Jährige mit über 1,5 Promille unterwegs war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Nach derzeit geltender Rechtsprechung gilt ein Fahrradfahrer ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig und macht sich damit strafbar. Bereits mit einem Alkoholwert zwischen 0,3 und 1,59 Promille kann sich ein Radfahrer laut Polizei strafbar machen, wenn er beispielsweise in Schlangenlinien fährt oder einen Verkehrsunfalls verursacht.