Für Aufsehen hat am Samstagabend der Fahrer eines Pedelecs gesorgt, der in Schlangenlinien auf dem Radweg des Westrings in Richtung Carl-Bosch-Ring fuhr. Passanten verständigten gegen 21 Uhr die Polizei. Wie die Inspektion in Frankenthal weiter meldet, stieg der 53-Jährige kurz vor dem Eintreffen der Streife von seinem Rad ab. Bei der Kontrolle ergab ein Schnelltest eine Atemalkoholkonzentration von 3,07 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und stellten sein Pedelec sicher. Sie nahmen den 53-Jährigen mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Darüber hinaus wird laut Bericht die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.