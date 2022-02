Ein Freundschaftsdienst fiel einem Frankenthaler am Sonntagmorgen auf die Füße. Gegen 6.13 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, dass ihm auf der Bundesstraße 9 ein schwarzer VW Golf mit ausländischem Kennzeichen aufgefallen sei. Das Auto fahre mit sehr schwankender Geschwindigkeit und beanspruche die gesamte Fahrbahnbreite. Der Zeuge folgte dem Golf und gab den jeweiligen Standort an die Polizei durch. Die Beamten stoppten das Fahrzeug schließlich in der Mörscher Straße in Frankenthal. Der 42-jährige Fahrer aus Frankenthal habe deutlich nach Alkohol gerochen. Ein freiwilliger Test ergab 1,19 Promille. Der Beifahrer, ein 25-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hatte, wie sich später herausstellte, bereits in Mannheim eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss kassiert. Der Frankenthaler, der Führerschein und Autoschlüssel abgeben musste, hatte seinen Bekannten lediglich in Mannheim abholen wollen. Gegen ihn wurde nun selbst ein Strafverfahren eingeleitet.