Bislang unbekannte Einbrecher sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 1 Uhr, in eine Gaststätte an der Martinspforte in Worms eingedrungen. Dort haben sie zwei Spielautomaten und einen Dartautomaten aufgebrochen und das Bargeld herausgenommen. Laut Polizei hatte der Betreiber der Gaststätte am Montag gegen 1 Uhr die offenstehende Eingangstür bemerkt. Wie die Einbrecher in das Lokal gelangt waren, sei noch unklar. Beim Versuch einen weiteren Spiel- sowie einen Zigarettenautomaten aufzubrechen seien die Täter gescheitert, sie haben ungesehen flüchten können. Die Polizei Worms bittet um Hinweise unter Telefon 06241 8520 oder per Mail an kiworms@polizei.rlp.de.