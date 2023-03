Mit Streiks von Erzieherinnen und Erziehern ist in dieser Woche außer in Laumersheim auch in Bobenheim-Roxheim zu rechnen, es muss jedoch keine Kindertagesstätte geschlossen werden. Das hat auf Anfrage die Gemeindeverwaltung mitgeteilt. In den drei kommunalen Einrichtungen legen demnach nur einzelne Beschäftigte die Arbeit nieder, um den Gewerkschaftsforderungen Nachdruck zu verleihen. Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim geht davon aus, dass nur im Lambsheimer Gemeindekindergarten Lambiland gestreikt wird, und zwar am Freitag. Dort wird es nach Angaben der Verbandsgemeinde auch keine Notbetreuung geben. Hintergrund der Aktionen sind Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, in deren Folge mehrere Gewerkschaften, unter anderem die GEW, zu Warnstreiks in Rheinland-Pfalz aufgerufen hatten.