„Footballgolf is coming home …“ – mit diesem Slogan bewirbt der Soccerpark Dirmstein die 15. deutsche Meisterschaft im Fußballgolf, die seit Donnerstag läuft und am Sonntag, 18 Uhr, mit der Siegerehrung endet. Mit gutem Grund, denn Dirmstein war vor 15 Jahren auch der Austragungsort der ersten nationalen Titelkämpfe in der Hybridsportart, die in Schweden kreiert wurde.

„Für uns ist das schon etwas Besonderes, dass wir die Meisterschaften nach 15 Jahren wieder bei uns haben“, sagt Betriebsleiterin Nina Vogl. Der Dirmsteiner Alex Kober