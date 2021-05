Nach über fünf Wochen Zwangspause laufen die Geschäfte im Frankenthaler Einzelhandel nur schleppend an. Viele sind in diesen schwierigen Zeiten kreativ geworden, was den Verkauf betrifft. Bei den Modegeschäften fungieren Verkäufer zum Teil als Models auf der Homepage. Nur in einem Laden ist richtig viel los.

„Solche Tage habe ich noch nie erlebt.“ Beeindruckt blickt Mike Gruber auf die erste Geschäftswoche zurück. Seit vergangenen Montag dürfen die Einzelhändler mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern wieder öffnen (wir berichteten). „Mit einem so großen Zulauf hatten wir nicht gerechnet“, sagt der Inhaber von Fahrrad-Gruber in der Speyerer Straße. Das große Interesse der Frankenthaler sieht Gruber als Folge der Einschränkungen in Corona-Zeiten: „Verreisen und speisen geht nicht. Da ist das Fahrrad das Freizeitvehikel Nummer eins.“ Außerdem spiele ihm das gute Wetter in die Hände. Zwar fehlten die Umsätze vom März. „Aber ich hoffe, die Verluste in den kommenden Wochen wieder reinzuholen.“

Gruber berichtet von „unheimlich tollen Erfahrungen mit den Kunden“. Sie hätten in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung viel Geduld bewiesen, bis zu 45 Minuten vor der Tür gewartet und die Abstandsregeln eingehalten. Gruber freut sich, dass nun wieder Leben im Laden ist. Dem großen Onlinehandel könne er Paroli bieten, glaubt er. „Viele Kunden haben mir gesagt, dass sie lieber vor Ort kaufen, wo sie die Räder testen können.“

Weniger Geschäft mit Schulranzen

Für Ralf Stricker vom Geschäft Leder-Stricker am Rathausplatz war die Ladenschließung in der Osterzeit ein empfindlicher Schlag. „Um Ostern werden traditionell die Ranzen für das neue Schuljahr gekauft.“ Einige Kunden hätten mit ihren Wünschen bis zur Wiedereröffnung gewartet. Stricker, der das Traditionsgeschäft in der dritten Generation führt, sieht für sich keinen Nachhol-Effekt, außer in Maßen bei Schultaschen. „Es wäre reines Wunschdenken, dass wir die Verkäufe in der gleichen Quantität aufholen.“ Am stärksten wird der Handel mit Reisegepäck einbrechen, vermutet der 53-jährige Diplom-Kaufmann. „Und der erholt sich erst im kommenden Jahr, wenn wieder verreist wird.“

Auch die Qualität im Verkauf sieht Stricker beeinträchtigt wegen der Hygieneregeln: „Mit Abstand können wir nur eingeschränkt beraten.“ Normalerweise würden Taschen, insbesondere Schulranzen, direkt angepasst. „Jetzt sagen wir den Eltern, an welchen Riemen sie ziehen sollen.“ Um dieses Manko auszugleichen, gewährt Stricker bis mindestens 9. Mai Preisnachlässe.

Strenge Hygieneregeln bei Optik-Geiger

Aus technischen Gründen nicht einzuhalten ist der Sicherheitsabstand bei Optik-Geiger. „Wenn ich eine Brille anpasse, kommt man sich sehr nah“, berichtet Betriebsleiter Bernd Wilding. Daher sind die Hygienebestimmungen in seiner Branche sehr streng – sowohl Kunde als auch Optiker müssen einen Mundschutz tragen. Und der Optiker trägt Einweghandschuhe. Wer den Laden betritt, wird nach Krankheitssymptomen befragt. Mehr als zwei Personen sollten nicht reingehen. Von Kollegen weiß Wilding, dass sie wegen der Ansteckungsgefahr derzeit keine Kontaktlinsen anpassen.

Das derzeitige Einkaufsverhalten bezeichnet Wilding als zurückhaltend. Von Normalbetrieb könne man nicht sprechen. In normalen Zeiten sei er doppelt so viele Kunden gewohnt. In seiner Kundenkartei stehen viele betagte Bürger. Diese Risikogruppe, so vermutet er, wird in der kommenden Zeit den Weg zum Optiker scheuen. Jetzt im Frühling ist die Hochzeit für den Kauf von Sonnenbrillen. Auch dieser Geschäftszweig würde nun nachlassen. „Der Optiker wird nur aufgesucht, wenn es Not tut.“

„Kreisverkehr“ im Buchladen Goldener Schnitt

Von der Lockerung der Corona-Beschränkungen überrascht wurde die Inhaberin der Buchhandlung Goldener Schnitt im Foltzring. In der Schließzeit wollte Christina Berndt renovieren, die Maler kamen am ersten möglichen Öffnungstag, am Montag. Öffnen konnte die Buchhändlerin deshalb erst am Donnerstag. Im Nachhinein ist sie froh darüber. „Ich konnte meinen Laden gemäß der Abstandsregeln umgestalten.“ Beispielsweise sind die Buchmöbel so angeordnet, dass die Kunden in einer Art Kreisverkehr durch das Geschäft gehen, was dem Sicherheitsabstand zuträglich ist.

Die Kundenfrequenz am ersten Geschäftstag beziffert die Frankenthalerin mit 50 Prozent vom Normalwert. „Was mich hoffen lässt: Die Corona-Zeit ist eine Zeit, in der die Leute mehr lesen.“ Lobend erwähnt Berndt, dass ihr als Solounternehmerin innerhalb von vier Tagen Soforthilfe bewilligt wurde. Ihren während der Schließzeit eingeführten Lieferservice möchte die 48-Jährige beibehalten.

Nachfrage nach Kleidung stark zurückgegangen

Die Nachfrage nach neuer Bekleidung ist unter den Frankenthalern nun auf die Hälfte geschrumpft. Diese Einschätzung teilen die Inhaber der zwei größten Frankenthaler Modehäuser Jost und Birkenmeier. In beiden Häusern ist die Verkaufsfläche um ein Vielfaches größer als die erlaubten 800 Quadratmeter, weshalb die Fläche zum Verkauf mit Absperrungen verkleinert wurde. Verlangt die Kundschaft nach Ware aus den derzeit gesperrten Flächen, bringt das Personal eine Auswahl.

Dass es in Sachen Mode einen Nachhol-Effekt gibt, daran glaubt Steffen Jost nicht. „Konsum wird nicht nachgeholt.“ Bei Bekleidung kaufe „das Auge mit“, weiß er als Inhaber von fünf Bekleidungshäusern in der Region. „Es ist zum Verrücktwerden: Wir haben ein Supersortiment und dürfen es nur in Teilen präsentieren.“ Um dieses Manko auszugleichen, haben seine Mitarbeiter die chicen Sachen angezogen und sich als Mannequins filmen lassen. Die virtuellen Modeschauen sind nun im Netz zu sehen. Im realen Verkaufsgeschäft ist Jost den Gesetzen einen Schritt voraus: Nicht nur die Verkäufer sind maskiert, auch die Kunden sollen einen Mundschutz tragen. „Wir schützen unsere Kunden und sie uns. Fast alle sehen das ein.“

Schlangen am Desinfektionstisch bei Birkenmeier

Die Beschränkung der Verkaufsfläche kann der Unternehmer, dessen Frankenthaler Haus über 4000 Quadratmeter misst, nicht nachvollziehen: „Wir sind nicht Berlin. Wir haben nicht die Kundenfrequenzen von Metropolen und hätten kein Problem, die Abstandsregeln im ganzen Haus einzuhalten.“ Als Präsident im Bundesverband des Textil- und Einzelhandels nennt er pessimistische Zahlen: „39 Prozent der Textileinzelhändler sehen sich stark von Insolvenz bedroht. Da tickt eine Zeitbombe.“

Mike Burkhardt vom Kaufhaus Birkenmeier hat bisweilen Schlangen am Desinfektionstisch gesichtet. „Kompliment an die Kundschaft, die machen das toll.“ Für die Risikobevölkerung bietet er Exklusiveinkäufe an: Nach Absprache können die Betreffenden außerhalb der Öffnungszeiten bei Birkenmeier ganz allein shoppen. Außerdem hat er seit der Corona-Krise einen Online-Shop eingerichtet, über den etwa 15 Prozent der Neuware erhältlich sind. Er habe zwar, wie Jost, einen Umsatzrückgang um 50 Prozent verzeichnet. Trotzdem sieht Burkhardt positive Zeichen: „Unsere Kunden erkennen in der Corona-Krise, was eine funktionierende Innenstadt mit verlässlichen Einzelhändlern wert ist. Das ist eine Chance.“