In Frankenthal leben aktuell rund 260 Geflüchtete. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Der Großteil davon – laut Stadt etwa 210 Personen – seien Familien. Der Hintergrund: Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) hatte sich am Mittwochabend bei der Sitzung des Stadtrats grundsätzlich bereit erklärt, Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen. Die Reaktion auf diese Aussage: zum Teil harsche Kritik etwa im sozialen Netzwerk Facebook und die Befürchtung, in Frankenthal viele zusätzliche Geflüchtete aufnehmen zu müssen. Die Stadtverwaltung rechnet für den Fall, dass es zu einer beispielsweise von der rheinland-pfälzischen Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) geforderten Aufnahme von bundesweit 5000 Menschen aus Moria käme, mit „gerade einmal ein bis zwei weiteren Familien“ in Frankenthal. Grundlage dieser Aussage ist der sogenannte Königsteiner Schlüssel, nach dem Flüchtlinge auf die Bundesländer verteilt werden. Nach Rheinland-Pfalz mit seinen 36 kommunalen Ausländerbehörden kämen 240 Personen. Spiegel hatte Kapazitäten für 250 Menschen in Aussicht gestellt.