Mit den Dresdner Kapellknaben kommt ein sehr renommierter und traditionsreicher Chor nach Frankenthal. Als Gäste der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit geben die jungen Sänger am Freitag, 10. Mai, 19 Uhr, in der St. Ludwigskirche (Wormser Straße 43) unter dem Motto „Jauchzet dem Herrn“ bei freiem Eintritt ein A-cappella-Konzert mit Werken aus mehreren Jahrhunderten Musikgeschichte. Außerdem werden sie an gleicher Stelle den Gottesdienst am Sonntag, 12. Mai, 11 Uhr, mitgestalten.

Die Kapellknaben gibt es in Dresden schon seit mehr als 300 Jahren. Sie spielten für den kirchenmusikalischen Dienst am sächsischen Hof eine herausragende Rolle. Die Liste ihrer berühmten Dirigenten ist lang und reicht von Heinrich Schütz über Carl Maria von Weber bis Richard Wagner. Heute werden die 45 Jungen im Kapellknabeninstitut, das ein eigenes Internat unterhält, musikalisch ausgebildet. Neben den Chorproben erhalten sie auch Instrumental- und Stimmbildungsunterricht. Der Chor wurde 2015 in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Wormser in Dresden

Die Auftritte in Frankenthal kamen aufgrund der persönlichen Kontakte des Leitenden Pfarrers Andreas Rubel zu Domkapellmeister Christian Bonath zustande. Der gebürtige Wormser ist seit September 2022 an der katholischen Hofkirche in Dresden tätig und hat die Leitung der Kapellknaben übernommen. Er studierte Kirchenmusik in Saarbrücken, Mainz und Hannover. Als Spezialist für Alte Musik genießt der 44-Jährige einen hervorragenden Ruf. Zahlreiche Welterstaufführungen haben ihn international bekannt gemacht. Eine rege Konzert- und Kompositionstätigkeit sowie Rundfunk- und CD-Einspielungen ergänzen sein künstlerisches Wirken.