Joyce Juhn vom AMC Frankenthal ist eine erfolgreiche Fahrerin im Motocross und eine Inspiration für Frauen im Motorsport.

Als der ADAC Pfalz im Januar seine Meister und Medaillengewinner ehrte, war sie gleich zweimal auf der Bühne. Joyce Juhn, die aus Hadert im Westerwald stammt und seit zwei Jahren in Bobenheim-Roxheim lebt und für den AMC Frankenthal startet, wurde in der ADAC Rheinland-Pfalz-Saar Meisterschaft für ihren ersten Platz bei den Damen ebenso geehrt wie für den vierten Rang im Motocross-Cup, wo Männer und Frauen gemeinsam gewertet werden. Joyce Juhn ist nicht nur eine erfolgreiche Motorradsportlerin – sie ist vielmehr noch ein Vorbild für Frauen in einer immer noch von Männern dominierten Sportart.

Die Liebe zu Motorradsport wurde ihr in die Wiege gelegt, denn ihr Vater machte sich mit Starts bei Straßenmotorradrennen einen Namen, war unter anderem auch auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings unterwegs. Ihr erstes Motorrad bekam sie zum Geburtstag geschenkt – es war ihr dritter. „Ich war zweieinhalb, als ich mit meinem Vater in einer Motorradwerkstatt war und dann bin ich direkt auf das Motorrad zugelaufen und wollt’s haben. Dann sind wir noch mal ein zweites Mal hin und ich bin wieder direkt hingelaufen“, erinnert sie sich an ihre Liebe auf den ersten Blick. Nach der zweiten Begegnung mit dem Objekt der Begierde hatte ihr Vater Bernd ein Einsehen und schenkte ihr die kleine Yamaha PW zum Geburtstag.

Die Erdbeeren gestört

„Ab und zu bin ich im Garten gefahren. Das hat aber die Erdbeeren ein bisschen gestört, dann mussten wir halt raus auf die Strecke“, blendet sie mit einem Augenzwinkern zurück. Ein Glück, dass es Kinderstrecken für die kleinen Motorradhelden gab, und einen besseren Lehrer als ihren Vater hätte Joyce kaum haben können. Lange Jahre fuhr sie für die Motorsportfreunde Winningen. Ihre ersten Rennen bestritt sie im Alter von fünf Jahren. Mit sechs Jahren startete sie offiziell und machte sehr schnell Fortschritte. Dabei war der Aufwand noch relativ bescheiden. „Anfangs sind wir noch mit dem Auto zu den Rennen gefahren und haben dort gezeltet. Dann kam irgendwann der erste Wohnwagen und mittlerweile haben wir einen großen Transporter und einen großen Wohnwagen“, erzählt die in Neuwied geborene 22-Jährige.

Zuwachs an Kubikzentimetern

Auch die Motorräder wurden immer größer und vor allem leistungsstärker. „Mit einer Fünfziger, Fünfundsechziger hat das so langsam angefangen, dann kam die Fünfundachtziger“, listet sie die den Zuwachs an Kubikzentimetern auf. „Nach der Schule sind wir dann immer trainieren gefahren“, blendet Joyce Juhn zurück. Ihre größten Erfolge feierte sie in der Südwest- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, aber auch auf internationaler Ebene hat sie sich bereits bewiesen, startete bei Europameisterschaftsläufen in Belgien, Holland und England. Dies sei aber sehr teuer und zeitintensiv gewesen, bedauert sie.

Auf den Rennstrecken musste sie sich mitunter auch gegen Männer behaupten. „Zum Glück haben wir jetzt eine eigene Damenklasse. Das ist aber auch schwer, die hinzubekommen, weil eben nicht so viele Frauen wie Männer diesen Sport betreiben Für eine Frau, die zum Beispiel grad erst frisch anfängt, ist es halt schon hart, mit den Jungs zu fahren, weil die sind oft schneller und fahren etwas härter als wir Frauen“, berichtet sie. Zwar gebe es Frauen, die fahrerisch mithalten können. „Nur irgendwann merkt man’s halt auch körperlich, dass die Jungs einem da einfach überlegen sind“, beschreibt Joyce Juhn,

Eine Zeit lang im Rollstuhl

Der Weg zu Titeln und Meisterschaften war alles andere als leicht. Stürze und Verletzungen, wie ein offener Trümmerbruch im Sprunggelenk, zwangen zu längeren Pausen. „Ich musste eine Zeit lang im Rollstuhl sitzen. Das war hart, aber ich habe mich zurückgekämpft“, erzählt Joyce Juhn, die trotz aller körperlicher und mentaler Herausforderungen ihrer Leidenschaft treu bleibt. „Beim Fahren kann ich alles vergessen, was mich sonst beschäftigt“, sagt sie. Neben ihrer Karriere als Motocrossfahrerin absolviert Joyce derzeit ein Grünstadt eine Ausbildung zur Automobilkauffrau. Auch auf der Straße ist sie gerne mit dem Motorrad unterwegs: mit einer Yamaha R7. Dabei konzentriert sie sich aufs Fahren und überlässt die Wartung ihrem Vater. Technik sei nicht ihre Stärke, gibt sie lachend zu.

Immer mehr Frauen

In die Pfalz kam sie der Liebe wegen, erzählt sie. Seit zwei Jahren lebt sie in Bobenheim-Roxheim und fährt für den AMC Frankenthal, was ihr sehr gut gefällt, denn die vereinseigene Strecke sei „top“, schwärmt Joyce Juhn. Ein besonderes Anliegen ist ihr die Förderung von Frauen in ihrer Sportart, „denn als Frau wird man leider immer noch nicht so gefördert wie die Jungs“, bedauert sie. Motocross gilt nach wie vor als Männerdomäne, doch sie sieht eine positive Entwicklung: „Es gibt immer mehr Frauen in diesem Sport. Aber viele trauen sich nicht, weil sie Angst haben, sich vor den Männern zu blamieren.“

Joyce Juhn selbst hat sich davon nie abschrecken lassen. „Man muss einfach weitermachen, auch wenn man fällt“, lautet ihr Motto – eine Einstellung, die sie zu einer Inspiration für andere macht.